Nuovo asfalto e messa in sicurezza manutenzione straordinaria per la Statale 114

La Giunta comunale, con deliberazione n. 900 del 02.12.2025, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcune vie ad alto flusso veicolare ricadenti nel territorio comunale”, per un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

Ravennawebtv. . Nuovo asfalto in via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna, ma solo tra via Vicoli e via Missiroli Al momento sarà unicamente questo l’intervento per la messa in sicurezza della strada. Il Comune di Ravenna ha stanziato 200 mila euro per r - facebook.com Vai su Facebook

Todi, nuovo asfalto su due strade: ok a progetti per 800 mila euro Vai su X

Nuovo asfalto in via Fiume Montone Abbandonato, ma solo tra via Vicoli e via Missiroli - Nuovo asfalto in primavera per via Fiume Montone Abbandonato, ma solo nel tratto tra via Vicoli e via Missiroli. Scrive ravennawebtv.it

Sassari, interventi di messa in sicurezza sui viadotti cittadini - Al via nei prossimi giorni a Sassari gli interventi di manutenzione straordinaria delle armature dei viadotti Don Sturzo e Papa Giovanni XXIII, in modo da rendere più sicure due arterie fondamentali p ... Riporta msn.com

Statale 128, lavori per la messa in sicurezza nel tratto tra Suelli e Mandas - Al via i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto nel tratto della Statale 128 al chilometro 28 in direzione Mandas, dopo il passaggio a livello tra Suelli e Gesico. Da unionesarda.it

Bauladu, iniziati i lavori per la messa in sicurezza della strada verso il cimitero - Chi a Bauladu raggiungerà il cimitero a piedi o in bicicletta non rischierà più di essere investito dalle auto. Riporta msn.com

Psr, l’assessore Piana: “Messa in sicurezza strada Biestro-Carcare essenziale per la vallata e l’entroterra” - Sono stati inaugurati oggi a Pallare i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada intercomunale di accesso al borgo di Biestro, un intervento strategico per la viabilità e la s ... msn.com scrive

Nuovo asfalto per via Galigana e del Casone - "Due interventi a nostro avviso importanti, attraverso i quali daremo una risposta concreta in termini di viabilità e sicurezza. Come scrive lanazione.it