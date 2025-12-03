Nuove regole anche per tatuaggi e piercing

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTÀ DI CASTELLO - C’è un nuovo regolamento comunale che disciplina lo svolgimento delle attività professionali di estetista, acconciatore e per la prima volta nel territorio, anche di tatuaggio e piercing. Tra le specifiche del regolamento, viene stabilito espressamente che queste attività "non possono consistere, neanche parzialmente, in prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico". Il documento definisce le caratteristiche delle professioni, le attività complementari consentite e le modalità organizzative dei servizi, con particolare riferimento a orari, turni, tariffe, oltre alle procedure amministrative e alle norme comportamentali e igienico-sanitarie da rispettare, incluse le sanzioni previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuove regole anche per tatuaggi e piercing

© Lanazione.it - Nuove regole anche per tatuaggi e piercing

Altre letture consigliate

nuove regole tatuaggi piercingNuove regole anche per tatuaggi e piercing - C’è un nuovo regolamento comunale che disciplina lo svolgimento delle attività professionali di estetista, acconciatore e per la prima volta nel territorio, anche di tatuaggio e pi ... Si legge su lanazione.it

Piercing e tatuaggi d'estate: quando il sole è il nemico - A spiegarlo è Julio Maset, direttore scientifico del laboratorio farmaceutico Cinfa (Spagna), in un'intervista rilasciata a Europa Press. Riporta gazzetta.it

Tatuaggi e piercing. Piemonte disciplina la formazione obbligatoria. Saitta: “Più garanzie per la salute degli utenti” - Grazie al provvedimento approvato la Regione vincola l'esercizio dell'attività di tatuatori, operatori di piercing e trucco permanente a percorsi formativi obbligatori, erogati dagli enti formativi ... Da quotidianosanita.it

Il Brasile vieta tatuaggi e piercing 'estetici' su cani e gatti - Da oggi in Brasile tatuare o applicare piercing su cani e gatti per motivi puramente 'estetici' sarà reato. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuove Regole Tatuaggi Piercing