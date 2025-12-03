Nuove regole anche per tatuaggi e piercing

CITTÀ DI CASTELLO - C’è un nuovo regolamento comunale che disciplina lo svolgimento delle attività professionali di estetista, acconciatore e per la prima volta nel territorio, anche di tatuaggio e piercing. Tra le specifiche del regolamento, viene stabilito espressamente che queste attività "non possono consistere, neanche parzialmente, in prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico". Il documento definisce le caratteristiche delle professioni, le attività complementari consentite e le modalità organizzative dei servizi, con particolare riferimento a orari, turni, tariffe, oltre alle procedure amministrative e alle norme comportamentali e igienico-sanitarie da rispettare, incluse le sanzioni previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove regole anche per tatuaggi e piercing

