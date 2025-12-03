Nuove produzioni e stili di vita | un convegno per le Good Vision del food italiano

Il 10 dicembre al MACRO protagoniste le Good Vision(s) del food italiano. Una giornata di confronti su territori, sostenibilità, italian sounding e innovazione, con la premiazione delle aziende Top Italian Food. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cinque nuove misure per biologico, benessere animale, produzioni integrate e sostegno alle aree svantaggiate - facebook.com Vai su Facebook

Stile di Vita Attivo per Frenare il Declino Cognitivo - Scopri come uno stile di vita attivo può frenare il declino cognitivo e mantenere la mente reattiva con l'avanzare degli anni. Si legge su microbiologiaitalia.it

Alessandra Lugo (Mario Negri): "Uno stile di vita sano riduce del 40% il rischio di tumore" - La ricercatrice: "Non solo: il 6% dei costi per le ospedalizzazioni in Italia sono dovuti al fumo e quindi il totale è 1,6 miliardi. Segnala huffingtonpost.it

Nuove linee guida ipertensione. Più attenzione allo stile di vita - Il documento, pubblicato da Annals of Internal Medicines, individua la condizione di “ipertensione di stadio 1” ... Segnala quotidianosanita.it

Stili di vita per cambiare il mondo. Ecco cosa puoi fare tu - «Molte cose devono riorientare la propria rotta», afferma Francesco nell’ultimo capitolo della sua enciclica Laudato si'. Si legge su avvenire.it

La «transizione ecologica» non ignori nuovi stili di vita - L’istituzione di un Ministero per la Transizione ecologica è un’ottima notizia, prima ancora che sul piano operativo, su quello culturale. Come scrive avvenire.it

Come la tecnologia sta plasmando gli stili di vita - Dagli oggetti connessi ai desideri connessi, ovvero come il web sarà in grado di orientare non solo i consumi, ma anche i nostri comportamenti, assecondando gusti e passioni. Riporta panorama.it