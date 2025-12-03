Nuova surroga nell’ assemblea civica, la seconda in pochissimo tempo. Nella seduta del 27 novembre il Consiglio comunale ha infatti registrato un nuovo avvicendamento: la consigliera di ’Uniamo Cavriago’ (maggioranza), Martina Zecchetti, ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari, lasciando il posto a Diego Briselli (foto), primo dei non eletti. Zecchetti continuerà comunque a ricoprire il ruolo di assessora alla Cultura e alla Comunità educante, ribadendo la volontà di proseguire il lavoro avviato. Per Briselli, 48 anni, educatore in un centro residenziale per disabili adulti, l’ingresso in aula rappresenta "un impegno verso la comunità e un’assunzione di responsabilità nei confronti di chi ha riposto fiducia nella lista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova surroga in Consiglio. Briselli subentra a Zecchetti