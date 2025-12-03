Nuova sfida dell’arte pubblica Le opere escono dai musei entrano nella vita quotidiana e valorizzano gli spazi urbani
In Valdichiana Senese l’arte scende in strada e cambia il volto dei luoghi di tutti i giorni. Con “Arte Pubblica in Valdichiana”, progetto cardine di Valdichiana 2025, dieci artisti internazionali trasformano dieci Comuni in un percorso creativo a cielo aperto. La prima scintilla è di Moneyless, che a Sinalunga trasforma il palazzetto dello sport in una superficie vibrante di energia. È l’inizio di un viaggio che porta l’arte fuori dai musei e dentro la vita quotidiana. L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha presentato il progetto “Arte Pubblica in Valdichiana”, parte integrante della più ampia programmazione culturale di Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuova sfida dell’arte pubblica. Le opere escono dai musei, entrano nella vita quotidiana e valorizzano gli spazi urbani - Artisti internazionali realizzeranno le loro opere nei dieci comuni della Valdichiana Senese. Secondo lanazione.it