Nuova sede per la Croce Rossa Definito l’acquisto in via Acquale Ma ora c’è bisogno di risorse per ristrutturare i locali

E' stata acquistata, con fondi dedicati, la nuova sede del comitato della Croce Rossa Massa Carrara, un luogo capace di sostenere il flusso di bisogni reali e urgenti della collettività. Ora l'appello va a tutto il tessuto economico e imprenditoriale: c'è bisogno di risorse da destinare alla ristrutturazione. La nuova sede si trova in via Acquale 20 a Massa e fungerà da base operativa per tutte le aree del comitato: sanità, emergenza, sociale. Dotata di una superficie di 350 mq tra uffici e spazi operativi interni e 450 mq di magazzini per i materiali di emergenza e solidarietà, la sede ha anche un parcheggio coperto di 240 mq e un'area scoperta di 400 mq destinate al ricovero di tutti i mezzi operativi: 4 ambulanze, 2 automezzi attrezzati per i trasporti sanitari, 2 pulmini attrezzati e 4 autovetture.

