Nuova rete di defibrillatori dal 2026 a Perugia | primi 42 in arrivo polizia con la strumentazione a bordo
Cambiano gli slogan, ma il senso è lo stesso: cercare di immettere nei luoghi più frequentati di Perugia, anche quelli sportivi, il macchinario che salva vite, riattiva quando è possibile i cuori che si sono fermati per un infarto o un malore. In teoria, per la rianimazione bisogna agire entro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Cresce la rete dei defibrillatori. Altre installazioni sul territorio - I due strumenti sono in Piazza Pertini, a Capannoli; all’esterno della Farmacia... Si legge su lanazione.it