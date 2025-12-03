Nuova partnership Confcommercio–SS Arezzo

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Un nuovo accordo che unisce il mondo dell’impresa e quello dello sport sotto il segno del territorio. Domenica 30 novembre 2025 – a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita che ha visto l’Arezzo giocare e vincere contro la Sambenedettese – una stretta di mano fra il direttore generale Franco Marinoni e il presidente Guglielmo Manzo ha sancito la convenzione tra Confcommercio e la Società Sportiva Arezzo Srl, la storica squadra amaranto che milita in Serie C, per offrire condizioni esclusive a tutte le aziende associate, ai loro collaboratori e dipendenti. Grazie a questa partnership, le imprese iscritte a Confcommercio e in regola con il versamento della quota associativa potranno usufruire di uno sconto dedicato del 10% sulla stipula di nuovi contratti di sponsorizzazione con la SS Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

