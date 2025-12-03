Nuova Kia Sportage 2028 | prime foto ed info del nuovo modello

È troppo presto per sapere esattamente come sarà una Kia Sportage 2028 — ma possiamo usare le novità introdotte con la Sportage 2026 e le tendenze attuali di designauto per fare qualche ipotesi ragionevole su come potrebbe evolvere nei prossimi anni: Tante delle “novità 2026” potrebbero tracciare la strada per il 2028. Con il restyling 2026 Kia ha adottato il linguaggio stilistico Opposites United: superfici lisce alternate a elementi “rugged”, fari a LED “stacked”, nuove firme luminose (DRL “Star Map”), griglia più squadrata e un look da SUV moderno.. Interni fortemente tecnologizzati: la plancia ora integra due schermi da 12,3? (strumentazione + infotainment), Apple CarPlayAndroid Auto wireless su tutti i modelli, possibilità di head-up display da 10?, materiali e finiture più moderni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Kia Sportage 2028: prime foto ed info del nuovo modello

