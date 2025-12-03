Nuova Hyundai Tucson cosa cambia rispetto al passato

La Model Year 2026 alza l’asticella tra i C-SUV: motori elettrificati più potenti, abitacolo con doppio display curvo, allestimento Dark Line dedicato all’Italia e una gamma prezzi ampia e ben ragionata. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nuova Hyundai Tucson, cosa cambia rispetto al passato

Contenuti che potrebbero interessarti

Cosa ne pensate della nuova Hyundai I20 N Line Carbon? @gazzettadellosport #gazzettamotori #hyundaii20 - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Hyundai Tucson, cosa cambia rispetto al passato - SUV: motori elettrificati più potenti, abitacolo con doppio display curvo, allestimento Dark Line dedicato all’Italia e una gamma prezzi ampia e ben ragiona ... Riporta wired.it

Hyundai Tucson 2027: il SUV cambia volto e si ispira alla nuova Santa Fe - Infatti le recenti foto spia scattate durante una sessione di test su strada confermano che ... Lo riporta tecnoandroid.it

Hyundai Tucson 2027, la nuova generazione dà il benvenuto alle forme squadrate - Arriva la Hyundai Tucson 2026: nuovo design ispirato alla Santa Fe, motori ibridi, infotainment Pleos e versione sportiva N (si spera) in arrivo. Come scrive clubalfa.it

Hyundai Tucson 2024: l'intervista ad Andrea Crespi - Abbiamo chiesto all'amministratore delegato e presidente di Hyundai Italia di parlarci della nuova Tucson restyling 2024 al debutto sul mercato italiano. Come scrive msn.com

Hyundai Tucson 2026, il C-Suv full hybrid diventa più potente. La prova - MILANO – Tucson di Hyundai è forse l'esempio più plastico di come il marchio coreano abbia lavorato nel corso dei decenni arrivando alla produzione di auto che non hanno nulla da invidiare a quelle pr ... repubblica.it scrive

Hyundai Tucson, la prova de Il Fatto.it – Più potente ed efficiente col full hybrid 4WD – FOTO - Aggiornamenti tecnici, nuovo abitacolo con doppio display curvo e dotazioni di sicurezza avanzate per il my 2026 del suv coreano. Scrive ilfattoquotidiano.it