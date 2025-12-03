Nuova Hyundai Tucson cosa cambia rispetto al passato

La Model Year 2026 alza l’asticella tra i C-SUV: motori elettrificati più potenti, abitacolo con doppio display curvo, allestimento Dark Line dedicato all’Italia e una gamma prezzi ampia e ben ragionata. 🔗 Leggi su Wired.it

