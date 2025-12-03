Non è riuscito il numero a Silvia Di Pietro nella finale dei 50 farfalla donne, che ha aperto la sessione serale della seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, l’azzurra voleva seguire un po’ la scia delle ottime prestazioni del day-1, visto anche il record italiano firmato in apertura della staffetta 4×50 stile libero (argento in questa sede). Qualcosa è mancato fin dal via, con una progressione che non è stato quella sperat a. Inoltre, nella subacquea del secondo 25 metri, Di Pietro è parsa quasi un po’ scarica e con poche energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Silvia Di Pietro sottotono nella finale dei 50 farfalla degli Europei in vasca corta