Nuoto risultati batterie Europei in vasca corta | 4×50 mista mixed in finale avanzano D’Ambrosio e Mao

Calato il sipario sulla seconda giornata di batterie negli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), diversi atleti azzurri sui blocchetti di partenza e complessivamente la mattinata è stata positiva per la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini. Nei 100 misti donne cartellino timbrato da Anita Gastaldi e Costanza Cocconcelli, stampando sulla piastra in 59?14 (personal-best) e 59?21. La migliore è stata l’olandese Marrit Steenbergen (57?99) a precedere la belga Roos Vanotterdijk (58?59) e l’israeliana Anastasia Gorbenko (58?61). Nelle medesima distanza al maschile Alberto Razzetti non c’è, preferendo gareggiare su altre distanze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: 4×50 mista mixed in finale, avanzano D’Ambrosio e Mao

Leggi anche questi approfondimenti

DA OASPORT - #Nuoto #AlessandraMao #AnnaChiaraMascolo Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Quadarella, Mascolo e le 4×50 sl in finale. Bene Cerasuolo e Curtis: Calato il sipario sulla prima giornata di batterie negli Europei di nuoto in… oas Vai su X

https://federnuotopuglia.it/circolari/risultati-qualifiche-reab-23-novembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia balza in testa davanti alla Germania! - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... oasport.it scrive

Nuoto, Ponti e Grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli Europei in vasca corta. Razzetti non parte - Sono iniziate le batterie della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), ma non è cominciato il campionato di Alberto ... Da oasport.it

Europei. Quadarella, Mascolo e le 4x50 sl in finale. Azzurri che show! - Quattro pass per le finali, nove per le semifinali e undici primati personali nella prima sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center d ... Riporta federnuoto.it

Sono iniziati con le prime batterie gli Europei in vasca corta di Lublino - Si è aperta a Lublino, in Polonia, la ventitreesima edizione dei campionati europei di nuoto in vasca corta, dove fino domenica prossima scenderanno in vasca trenta tra azzurre e azzurri, con ben ... Segnala sportal.it

Europei. Ok Gastaldi, Cocconcelli e D'Ambrosio. Batterie seconda giornata live - IN AGGIORNAMENTO Tanti azzurri impegnati anche nella seconda sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center di Lublino, fino a domenica 7 ... Si legge su federnuoto.it

Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Lo riporta sport.virgilio.it