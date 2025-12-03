Nuoto Ponti e Grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli Europei in vasca corta Razzetti non parte

Oasport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le batterie della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), ma non è cominciato il campionato di Alberto Razzetti. Il ligure ha deciso di non essere al via delle heat dei 100 misti, gara che sente meno nelle proprie corde, per concentrarsi su quelle che si adattano maggiormente alle proprie caratteristiche. Il pensiero va ai 200-400 misti e ai 200 farfalla. E quindi niente Italia nell’alternarsi vorticoso degli stili, in cui c’è bisogno di grande dinamicità e velocità nel darsi in acqua. A questo proposito i più attesi su questa distanza sono il francese Maxime Grousset e lo svizzero Noè Ponti, capaci di interpretare come pochi questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto ponti e grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli europei in vasca corta razzetti non parte

© Oasport.it - Nuoto, Ponti e Grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli Europei in vasca corta. Razzetti non parte

Leggi anche questi approfondimenti

nuoto ponti grousset gestisconoNuoto, Ponti e Grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli Europei in vasca corta. Razzetti non parte - Sono iniziate le batterie della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), ma non è cominciato il campionato di Alberto ... Scrive oasport.it

Nuoto, Stefanì e Busa in finale nei 50 farfalla! Noe Ponti sigla il record dei Campionati - Prosegue la grande serata delle finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Ponti Grousset Gestiscono