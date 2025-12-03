Sono iniziate le batterie della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), ma non è cominciato il campionato di Alberto Razzetti. Il ligure ha deciso di non essere al via delle heat dei 100 misti, gara che sente meno nelle proprie corde, per concentrarsi su quelle che si adattano maggiormente alle proprie caratteristiche. Il pensiero va ai 200-400 misti e ai 200 farfalla. E quindi niente Italia nell’alternarsi vorticoso degli stili, in cui c’è bisogno di grande dinamicità e velocità nel darsi in acqua. A questo proposito i più attesi su questa distanza sono il francese Maxime Grousset e lo svizzero Noè Ponti, capaci di interpretare come pochi questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Ponti e Grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli Europei in vasca corta. Razzetti non parte