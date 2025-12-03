Nuoto Noe Ponti domina la finale dei 50 farfalla e si riconferma campione europeo Stefanì chiude quarto
Prosegue la serata di finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si è poco fa concluso l’ultimo atto dei 50 farfalla uomini. La medaglia d’oro è stata conquistata dallo svizzero Noe Ponti che ha stampato il crono di 21?54, con una seconda vasca dominante. L’elvetico si riconferma campione continentale in vasca corta, dopo il successo di Otopeni nel 2023. Ponti si è così preso la rivincita sul rivale francese Maxime Grousset che lo aveva anticipato ai Mondiali di Singapore 2025. Il transalpino ha infatti chiuso in terza posizione con il crono di 21?99, dietro all’ungherese Szebasztian Szabo che conquista a sorpresa l’argento completando la gara con il tempo di 21?89. 🔗 Leggi su Oasport.it
