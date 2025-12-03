Non ha sorriso all’Italia il penultimo atto dei 200 stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella sessione serale della seconda giornata di gare a Lublino (Polonia), Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao erano chiamate a una difficile qualificazione nell’atto conclusivo e il target non è stato centrato. Vanno però fatti dei distinguo. Mao, classe 2011, alla prima manifestazione internazionale assoluta ha dato un seguito a quanto di buono si dice di lei. A medaglia in vasca lunga nei Mondiali juniores di quest’anno, la 14enne tricolore è stata in grado di migliorarsi ancora rispetto al mattino, dove aveva stampato il personale di 1’56?19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Mao e Mascolo non approdano in finale dei 200 sl agli Europei in vasca corta, ma la 14enne migliora ancora