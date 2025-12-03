Nuoto Mao e Mascolo non approdano in finale dei 200 sl agli Europei in vasca corta ma la 14enne migliora ancora
Non ha sorriso all’Italia il penultimo atto dei 200 stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella sessione serale della seconda giornata di gare a Lublino (Polonia), Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao erano chiamate a una difficile qualificazione nell’atto conclusivo e il target non è stato centrato. Vanno però fatti dei distinguo. Mao, classe 2011, alla prima manifestazione internazionale assoluta ha dato un seguito a quanto di buono si dice di lei. A medaglia in vasca lunga nei Mondiali juniores di quest’anno, la 14enne tricolore è stata in grado di migliorarsi ancora rispetto al mattino, dove aveva stampato il personale di 1’56?19. 🔗 Leggi su Oasport.it
