Nuoto Mao e Mascolo in semifinale nei 200 sl agli Europei in vasca corta | la 14enne sigla il personale

Missione compiuta per Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao nelle batterie dei 200 stile libero femminili, gara facente parte della seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le nostre portacolori hanno superato il taglio delle heat, realizzando il 12° e il 16° tempo dell'overall. C'era curiosità su quanto avrebbe fatto Mao, classe 2011 e in grande evidenza nel corso delle competizioni giovanili (bronzo ai Mondiali juniores su questa distanza). Un'atleta ancora in costruzione, a cui manca anche per una questione anagrafica un po' di potenza e ciò si evidenzia soprattutto nelle virate.

