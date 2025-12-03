Nuoto la staffetta italiana mista 4×50 misti accede alla finale con il sesto crono delle batterie

Prosegue la mattinata dedicata alle batterie degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le due semifinali della staffetta mista 4×50 misti al termine delle quali si è determinata la composizione della finale, in programma nella serata. L’Italia è riuscita a centrare la qualificazione, chiudendo con il sesto tempo dell’overall. Nello specifico, il quartetto italiano, composto da Francesco Lazzari, Ludovico Blu Art Viberti, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli, ha stampato il crono di 1’39?01, chiudendo la propria batteria in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, la staffetta italiana mista 4×50 misti accede alla finale con il sesto crono delle batterie

Leggi anche questi approfondimenti

Medaglia d'oro per gli azzurri nella staffetta 4X50 stile libero, agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino. Con il tempo di 1'22"90 (record italiano equagliato), gli azzurri hanno preceduto la Polonia padrona di casa e la Croazia. Argento per Simona - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA NUOTO Europei vasca corta, oro staffetta 4X50 stile libero uomini: azzurri sul tetto d'Europa dopo 14 anni #SkySport #Nuoto Vai su X

Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino (oggi martedì 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. Segnala ilsussidiario.net

Nuoto, oro e record italiano nella 4x50 stile libero uomini in vasca corta - Oro nella staffetta 4x50 stile libero maschile Primo oro e terza medaglia , in ordine cronologico, agli Europei in vasca corta per l'Italia a Lublino in Polonia. Da msn.com

Nuoto: Europei 25m, Italia subito protagonista a Lublino con un oro e due argenti - Prima giornata della 23esima edizione della kermesse continentale in vasca da 25 metri e Italia già prima nel med ... Come scrive msn.com

Nuoto, un oro e due argenti per l’Italia agli Europei in vasca corta - Inizia con questo bottino il cammino dell’Italnuoto agli Europei in vasca corta di Lublino. msn.com scrive

Europei. 4x50 sl maschile d'oro, Quadarella e staffetta veloce femminile d'argento - Un oro, due argenti, quattro record italiani, tredici primati personali e sei pass per le finali nel racconto azzurro della prima giornata dei 23esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svo ... federnuoto.it scrive

Nuoto: Europei vasca corta, le medaglie dell’Italia nella prima giornata - Thomas Ceccon, Campionati mondiali di nuoto - Scrive msn.com