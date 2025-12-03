Prosegue la mattinata dedicata alle batterie degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le due semifinali della staffetta 4×50 mista mixed al termine delle quali si è determinata la composizione della finale, in programma nella serata. L’Italia è riuscita a centrare la qualificazione, chiudendo con il sesto tempo dell’overall. Nello specifico, il quartetto italiano, composto da Francesco Lazzari, Ludovico Blu Art Viberti, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli, ha stampato il crono di 1’39?01, chiudendo la propria batteria in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, la 4×50 mista mixed azzurra centro l’obiettivo: in finale negli Europei in vasca corta