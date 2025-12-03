Si è da poco concluso anche l’ultimo atto dei 200 dorso uomini a Lublino, in Polonia, sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. La medaglia d’oro è stata conquistata da uno dei favoriti della vigilia, l’irlandese John Shortt, che ha stampato il crono di 1’47?89, nuovo record mondiale ed europeo giovanile, nonché primato dei Campionati. Il francese Mewen Tomac ha imposto, già dalle prime vasche, un ritmo impressionante che pian piano lo ha costretto a rallentare, subendo il sorpasso di Shortt. Il transalpino conquista comunque l’argento con il crono di 1’48?62. Terza posizione per il ceco Jan Cejka (1’49?43) che è riuscito nel finale ad avere la meglio per il bronzo sul britannico Luke Greenbank (1’49?48). 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, John Shortt vince in rimonta i 200 dorso. Quinto Lorenzo Mora