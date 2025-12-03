Nuoto John Shortt vince in rimonta i 200 dorso Quinto Lorenzo Mora
Si è da poco concluso anche l’ultimo atto dei 200 dorso uomini a Lublino, in Polonia, sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. La medaglia d’oro è stata conquistata da uno dei favoriti della vigilia, l’irlandese John Shortt, che ha stampato il crono di 1’47?89, nuovo record mondiale ed europeo giovanile, nonché primato dei Campionati. Il francese Mewen Tomac ha imposto, già dalle prime vasche, un ritmo impressionante che pian piano lo ha costretto a rallentare, subendo il sorpasso di Shortt. Il transalpino conquista comunque l’argento con il crono di 1’48?62. Terza posizione per il ceco Jan Cejka (1’49?43) che è riuscito nel finale ad avere la meglio per il bronzo sul britannico Luke Greenbank (1’49?48). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Durante una discussione su quale fosse la gara di resistenza più dura tra la Waikiki Rough Water Swim (3,8 km a nuoto), la 112-Mile Bike Race Around Oahu (180 km in bicicletta) e la Honolulu Marathon (42,195 km di corsa), il comandante della Marina John - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, John Shortt vince in rimonta i 200 dorso. Quinto Lorenzo Mora - Si è da poco concluso anche l'ultimo atto dei 200 dorso uomini a Lublino, in Polonia, sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Riporta oasport.it
Sofia Napoli della Chimera Nuoto vince due argenti con la nazionale - L'atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è stata convocata per la prima volta dalla nazionale italiana giovanile per partecipare ... Secondo lanazione.it
Nuoto, Scotto di Carlo vince i 50 delfino donne - Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto ssd) vince i 50 delfino ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in scena a Riccione. rainews.it scrive
Mondiali paralimpici nuoto: Da Prato vince 1 oro e 3 argenti - Una medaglia d'oro nei 100 metri dorso con record nazionale italiano; tre medaglie d'argento, nei 50m farfalla stabilendo anche il record nazionale italiano; nei 50m stile libero e nei 100 stile ... Segnala ansa.it