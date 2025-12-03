Nuoto Carlos D’Ambrosio non centra la finale nei 200 sl Scott il più veloce

Si sono da poco concluse le semifinali 200 stile libero degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, Carlos D’Ambrosio, unico italiano presente, non è riuscito a centrare la qualificazione all’ultimo atto. L’azzurro ha chiuso con il crono di 1’42?56, il quattordicesimo nell’overall ed il settimo della sua semifinale. D’Ambrosio ha condotto una gara confusa, non riuscendo mai ad entrare nella lotta per le posizioni che contavano. La migliore prestazione dell’overall è stata invece quella fatta segnare del britannico Duncan Scott, che ha stampato il crono di 1’41?56. Stesso tempo per il belga Lucas Henvenaux, impegnato nella seconda semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

