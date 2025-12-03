Calato il sipario sulla seconda giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, un day-2 in cui l’Italia si è confermata eccellente nelle prove a squadre, come era accaduto. In questo modo il bilancio dopo due giorni è di 2 ori e 2 argenti. Si parte dalla fine, con la staffetta 4×50 mista mixed nostrana che, come aveva fatto due anni fa in Romania, si è portata a casa il metallo più pregiato. Eccellente l’apertura a dorso di Francesco Lazzari in 22?88, a seguire Simone Cerasuolo a rana in 25?67, Silvia Di Pietro a farfalla in 24?62 e Sara Curtis a stile libero in 22?92. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, 4×50 mista mixed ancora su tetto d’Europa in vasca corta! Cerasuolo e Stefanì sfiorano il podio