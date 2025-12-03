Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia quinto giorno
Oggi quinto giorno della Novena all’Immacolata Concezione meditiamo sulla pienezza di grazia di Maria. Affidiamo a Lei le nostre intenzioni, confidando nella sua potentissima intercessione presso il trono di Dio. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
