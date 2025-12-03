novembre da dimenticare per la robur trasferta a montevarchi per rialzarsi

Se il mese di novembre doveva essere un banco di prova, il Siena ne è uscito con più di un osso rotto. I bianconeri, da fine ottobre, si sono trovati ad affrontare tutte squadre di alta classifica e non sono mai riusciti a superare l’ostacolo: l’ultimo successo della Robur risale al 19 ottobre, quando Vari mise ko il Sansepolcro sul proprio campo. Vero è che i risultati successivi sono stati spesso condizionati da episodi e da errori individuali, difficili da rimediare anche a livello emotivo. E che le prestazioni ci sono state, San Donato Tavarnelle a parte, senza dimenticare le assenze pesanti, in primis quella del portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

