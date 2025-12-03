Novara 36 espulsioni di cittadini stranieri in due mesi

Novaratoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentasei espulsioni in due mesi.Tra ottobre e novembre la polizia di stato di Novara ha intensificato i controlli sul territorio per verificare la presenza regolare dei cittadini stranieri. Le verifiche, svolte con il coinvolgimento di diversi uffici della questura, hanno portato all’adozione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Controlli interforze, revocati 379 permessi di soggiorno. Rimpatriati in 15, 36 espulsioni - Proseguono i controlli straordinari della Questura finalizzati a contrastare le sacche di illegalità, «talvolta strettamente connesse all’ l’immigrazione clandestina». Come scrive brescia.corriere.it

