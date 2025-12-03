Novara 36 espulsioni di cittadini stranieri in due mesi
Trentasei espulsioni in due mesi.Tra ottobre e novembre la polizia di stato di Novara ha intensificato i controlli sul territorio per verificare la presenza regolare dei cittadini stranieri. Le verifiche, svolte con il coinvolgimento di diversi uffici della questura, hanno portato all’adozione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
