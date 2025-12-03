Notte di fuoco quattro auto in fiamme tra Ugento Scorrano e Bagnolo

Lecceprima.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UGENTOSCORRANOBAGNOLO - Tre incendi di autovetture in altrettanti comuni del Salento hanno impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce tra ieri sera e le prime ore del giorno di oggi.Il primo si è verificato intorno alle 23, a Gemini, frazione di Ugento. I pompieri sono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

notte fuoco quattro autoIncendi nel Salento: ben quattro auto a fuoco nella notte - Nel corso della notte tra il 2 e il 3 dicembre 2025, infatti, il Comando dei Vigili del Fuoco è stato ... Lo riporta leccesette.it

notte fuoco quattro autoNotte di fuoco, quattro auto in fiamme tra Ugento, Scorrano e Bagnolo - I vigili del fuoco sono intervenuti in poche ore in tre diversi comuni. lecceprima.it scrive

notte fuoco quattro autoAncora roghi nel Salento: a fuoco auto a Gemini, Bagnolo e Scorrano - Una notte particolarmente impegnativa quella tra il 2 e il 3 dicembre 2025 per il Comando dei Vigili del Fuoco, chiamato a intervenire in diversi Comuni della provincia di Lecce per una serie di incen ... pianetalecce.it scrive

notte fuoco quattro autoNotte di fuoco nel Salento, tre auto in fiamme - Sono tre le auto andate a fuoco, con relativo intervento dei Vigili del Fuoco del ... Scrive msn.com

notte fuoco quattro autoAltra notte di fuoco, in fiamme due auto. Che succede? - Civitavecchia sta vivendo settimane insolite, con una serie ravvicinata di episodi che hanno richiesto continui intervent ... Come scrive trcgiornale.it

notte fuoco quattro autoQuattro giovani feriti nell'auto fuori strada nella notte sulla Sr71, uno estratto dai vigili del fuoco - Incidente stradale alle 2 di sabato 29 novembre lungo la strada regionale 71 all'altezza di Ottavo, tra Vitiano e Rigutino, nel comune di Arezzo. Riporta corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Fuoco Quattro Auto