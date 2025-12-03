Notte di fuoco quattro auto in fiamme tra Ugento Scorrano e Bagnolo
UGENTOSCORRANOBAGNOLO - Tre incendi di autovetture in altrettanti comuni del Salento hanno impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce tra ieri sera e le prime ore del giorno di oggi.Il primo si è verificato intorno alle 23, a Gemini, frazione di Ugento. I pompieri sono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
