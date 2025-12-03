Nostalgia canaglia E quelle poche serate buone
Negri Quando mi augurano “Buona serata”’ sorrido freddo. Quello che mi raggela sta nella desinenza, che fa pretenziosa previsione del mio vespro. Se “Buona sera” resta un saluto onesto, “Buona serata” è una forzatura. Tuttavia oggi non si rinuncia ad augurarla nemmeno a un paracarro. Perché tutti abbiamo diritto a una buona serata, che lo sarà anche col ritocco, col botulino del presunto vivere in una società che non dorme mai e invece dovrebbe ogni tanto farsi una pennica. Nel mio mestieraccio avrò avuto sì e no un paio di buone serate - poche, troppe? - degne di questa immaginifica fama. Serate durante e dopo le quali, sulla pelle del tamburo, ho sentito un tempo grande scorrermi addosso, come maestosa piena di fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
