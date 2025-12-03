Norton-Cuffy Juve si complica l’affare | un club di Serie A forte su di lui già per gennaio Le ultime sull’esterno del Genoa

Norton-Cuffy Juve, si complica l’affare. Il DS Manna segue l’esterno del Genoa con insistenza per la fascia destra. La Juventus trova un ostacolo imprevisto sul calciomercato di gennaio per uno dei suoi obiettivi principali sulla fascia destra. Il Napoli, rivale diretto della Vecchia Signora, sta seguendo con insistenza Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa. Il giovane inglese ha attirato l’interesse crescente dei top club italiani grazie alle sue qualità atletiche e alla duttilità, profili ideali per il 4-3-3 di Luciano Spalletti. La Juventus aveva valutato Norton-Cuffy, ma ora deve fronteggiare l’accelerazione del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

