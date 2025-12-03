Noriaki Kasai e Simon Ammann 97 anni in due sognano Milano Cortina 2026 Però la sveglia incombe…

Noriaki Kasai e Simon Ammann sono entrambi venuti al mondo nel mese di giugno. Il primo nel 1972, il secondo nel 1981. Dunque, sommando le loro età attuali, si arriva vicini al secolo di vita ( 53 anni per il giapponese, 44 per lo svizzero). Ambedue sono ancora in attività nel salto con gli sci e sognano di essere della partita ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Al di là di ciò che potrà essere scritto eo presentato dai media generalisti, sempre pronti a “ costruire una storia ”, chi si occupa di sport invernali in maniera capillare ha il dovere – morale e professionale – di sfatare dei miti. 🔗 Leggi su Oasport.it

