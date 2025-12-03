Non tornano a casa per ora Famiglia nel bosco gli ultimi sviluppi sul caso
C’è un nodo che rischia di pesare moltissimo domani mattina, al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco: la casa di Palmoli. Proprio il casolare in pietra acquistato da Nathan Travellion e Catherine Birmingham, indicato dalla difesa come fulcro del “nuovo progetto di vita” per i figli, è oggi al centro di una contraddizione che potrebbe essere sottolineata dai giudici: la ristrutturazione non è partita, il cantiere non esiste, i lavori restano soltanto sulla carta. >> “Un altro infortunio”. Allarme a Ballando con le stelle, lei dopo Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quest'anno alla Casa del Popolo "bell hooks" tornano le STELLE DI NATALE dell' AIL Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma , per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue e per il supporto a pazienti e famiglie in maggiori difficoltà (p - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, Catherine: «Non vado nella nuova casa, non mi allontano dai miei figli». Ma giovedì potrebbero tornare insieme - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì l'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia ... Da ilmattino.it
Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì dal tribunale: svolta vicina? - Il 4 dicembre compariranno in udienza a L'Aquila i genitori dei 3 minorenni ospitati in ... Scrive iltempo.it
Le Iene tornano sul caso della famiglia del bosco e sui bambini allontanati dai genitori - Le Iene raccontano il caso della 'famiglia del bosco': bambini allontanati dal tribunale, dibattito su istruzione e metodi educativi alternativi. Secondo serial.everyeye.it
Famiglia nel bosco, Salvini: "Non mi fermo finché non tornano a casa" - Non smette di far discutere la decisione del Tribunale dell’Aquila di sollevare dalla responsabilità genitoriale dei tre figli quella ... Lo riporta iltempo.it
Famiglia nel bosco, Nordio: "Se profili disciplinari interverrò". Avvocato rimette mandato - Si è incrinata "la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", spiega il difensore Giovanni Angelucci. Si legge su tg24.sky.it
L'apertura del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco, ma c'è la minaccia: "Se no tornano in Australia" - Il sindaco di Palmoli lancia un appello alla famiglia che vive nel bosco: "Siamo pronti a sostenere le spese", ma a una condizione ... Lo riporta virgilio.it