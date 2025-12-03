Non tornano a casa per ora Famiglia nel bosco gli ultimi sviluppi sul caso

C’è un nodo che rischia di pesare moltissimo domani mattina, al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco: la casa di Palmoli. Proprio il casolare in pietra acquistato da Nathan Travellion e Catherine Birmingham, indicato dalla difesa come fulcro del “nuovo progetto di vita” per i figli, è oggi al centro di una contraddizione che potrebbe essere sottolineata dai giudici: la ristrutturazione non è partita, il cantiere non esiste, i lavori restano soltanto sulla carta. >> “Un altro infortunio”. Allarme a Ballando con le stelle, lei dopo Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it