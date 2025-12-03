Non ti permettere di dare 5 a mia figlia genitori condannati
Sei mesi reclusione è la pena che i giudici hanno inferto a due genitori per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 2018 nel barese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
