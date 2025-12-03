Non solo la cessione di Gedi Elkann pensa di uscire anche dall’Economist

Il giocattolo si è rotto, la grande fuga dalla stampa sembra ormai irreversibile. Non c’è solo la vendita del gruppo Gedi nei piani di John Elkann: il nipote di Gianni Agnelli sarebbe pronto a uscire anche dall’azionariato dell’ Economist. Per un addio quindi totale al mondo dell’ editoria, a dimostrazione di quanto sia montata la disaffezione della famiglia nei confronti dei media. John Elkann (foto Imagoeconomica). L’unico business su cui Elkann ha confermato l’impegno è quello sportivo, visto che ha appena ribadito all’assemblea dei soci della Juventus l’intenzione di non cedere quote, nonostante una gestione che negli ultimi anni sta trascinando il club in una lunga agonia tra scelte sbagliate ed esoneri, mentre sul futuro aleggia l’ombra dello scontro di visioni con Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, socio di minoranza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Non solo la cessione di Gedi, Elkann pensa di uscire anche dall’Economist

