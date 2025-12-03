Non solo dei delinquenti

Quante volte avete sentito parlare di "valori sociali dello sport"? Nel concreto però, che significato hanno queste parole? Spesso sembra solo una formula magica da usare all'occorrenza, per cercare di dare al sistema sportivo italiano, e ai problemi che si porta dietro, una patina di buona coscienza. A volte, però, lo sport è davvero un veicolo di valori sociali. È il caso del progetto "Rugby oltre le sbarre", attivo dal 2014 all'interno del carcere Le Sughere di Livorno e da un anno e mezzo nel carcere di massima sicurezza di Ranza, a pochi chilometri da San Gimignano.

Continuano le truffe a mio nome contro di voi. Ne sono vittima da più di 3 anni…per questo delinquenti e per fregarvi sono diventato ortopedico, andrologo, otorino, dermatologo, vermologo, nutrizionista, astrologo, eccetera eccetera eccetera Passate parola c - facebook.com Vai su Facebook

Lega chiede sgombero centri sociali abusivi/ “Ritrovo delinquenti, come il famigerato Askatasuna” - Centro sociale Askatasuna Torino, la Lega ha chiesto lo sgombero immediato dello stabile occupato: ecco che cosa è emerso ... Riporta ilsussidiario.net

Si schiantano contro un'auto e scappano, il proprietario: "Aiutatemi a trovare questi delinquenti" - “Vorrei segnalare un incidente avvenuto due notti fa in via Volturno 30. Secondo palermotoday.it

Non chiamiamoli maranza - Bocconiano aggredito brutalmente per 50 euro: i cinque “sono altra cosa” ha detto il Questore di Milano. Lo riporta ilgiorno.it

Famiglia nel bosco, appello di Giletti per figli e genitori: "Questo non è il mio Stato, non sono delinquenti" - Il conduttore televisivo Massimo Giletti ha lanciato un appello a sostegno della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, nella provincia di Chieti. Scrive virgilio.it

Calci, pugni e morsi contro gli agenti: “Io non ho fatto niente, andate a prendere i delinquenti” - Finisce così in manette a Niscemi un 20enne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Come scrive newsicilia.it

De Luca, delinquenti specializzati per etnie,vanno buttati fuori - Una cosa sono i flussi migratori, una cosa sono i delinquenti che abbiamo in ... Riporta ansa.it