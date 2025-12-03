Non si sveglia dopo il riposino pomeridiano bimbo di un anno muore all'asilo nido | tragedia a Parma

3 dic 2025

Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposino pomeridiano. Avviate le indagini sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

