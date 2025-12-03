Non ritirano i sacchi col microchip | a Caronno 21 multe

A Caronno Pertusella l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e il mancato utilizzo dei sacchi viola dotati di microchip R-fid. Sono già 21 le famiglie sanzionate per non avere ritirato il plico di fornitura previsto dal regolamento, che impone l’obbligo di dotarsi dei sacchi per l’indifferenziato. Le verifiche hanno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

