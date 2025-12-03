Non mangiate quei panettoni | scatta il ritiro nei supermercati italiani
Un carrello abbandonato davanti al banco dolci, clienti indecisi che si scambiano sguardi perplessi, il vociare sommesso dei dipendenti: così, tra i corridoi illuminati del supermercato, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Qualcosa di inaspettato ha turbato la classica corsa agli acquisti natalizi, gettando ombre proprio sul simbolo più dolce delle feste italiane. Il panettone, re delle tavole e delle colazioni di dicembre, questa volta diventa protagonista di una storia che lascia increduli e inquieti. Un colpo di scena in pieno stile: un richiamo ufficiale, improvviso, che getta nel panico consumatori e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Non mangiate quei panettoni”: scatta il ritiro nei supermercati italiani, l’allarme - Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune confezioni del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 grammi, prodotto dall’azienda Paolo ... Lo riporta thesocialpost.it