Non ho visto sopravvissuti Hegseth scarica il crimine
Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha chiesto al segretario alla Difesa (o meglio alla guerra, come si chiama ora il dipartimento) Pete Hegseth di testimoniare davanti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un altro film tra i capolavori dei più belli, che personalmente ho visto è The Grey con Liam Neeson, un gruppo di operai in Alaska sale a bordo di un aereo per una spedizione ma a causa di una tormenta di neve l'aereo inizia frequentemente a ballare, con vuo - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela: Hegserth, 'non ho visto i sopravvissuti dopo attacco a imbarcazione' - Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato di non aver visto personalmente alcun sopravvissuto al primo ... Secondo iltempo.it