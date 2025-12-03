Da sempre legata alle battaglie civili e ai diritti delle comunità più vulnerabili, Madonna ha costruito la propria carriera non solo sull’innovazione artistica, ma anche sull’impegno sociale. Il suo percorso è segnato da prese di posizione forti, da messaggi lanciati nei momenti in cui il silenzio diventava complicità. E anche questa volta, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, la popstar ha deciso di non restare in disparte. Il primo dicembre, giorno simbolico per milioni di persone in tutto il mondo, diventa per lei un luogo della memoria collettiva, un momento in cui ricordare chi non c’è più e richiamare l’attenzione su una battaglia che non può considerarsi conclusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ha mai visto quel sangue…”. Madonna furiosa, accuse shock a Trump: polemiche ferocissime