Non è colpa di mamma

“È sempre colpa della mamma” perché lei in quanto madre e donna avrebbe dovuto vigilare di più, educare e blablabla. Comprensibile - non troppo - sin quando i figli sono adolescenti e minorenni ma dopo i 18 anni cambia lo spartito e quindi anche la musica. Partiamo dalla cronaca . Accade nel Varesotto, il figlio di un’assessora viene arrestato con l'accusa di possesso e spaccio. Il pargolo, per inciso, ha anni 26 e sembra vivesse una sua vita fuori dalla famiglia. Scandalo e richiesta di dimissioni che la signora accetta in parte, lasciando la delega alla Sicurezza. Atto e scelta politici suoi, ma il punto non è (solo) questo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

