Non ci voleva Allarme a Ballando con le stelle problemi per Martina Colombari | come sta

L’edizione di Ballando con le stelle continua a essere segnata da una lunga serie di infortuni che stanno complicando il percorso di molti protagonisti. Dopo il ritiro di Francesca Fialdini e l’incidente occorso a Barbara D’Urso, un’altra figura di spicco del cast ha raccontato di aver riportato problemi al ginocchio, collegati alla cosiddetta “zampa d’oca”, e un fastidio crescente al gluteo. Una situazione che ha inevitabilmente acceso nuove preoccupazioni tra i fan e tra gli stessi addetti ai lavori. Parliamo di Martina Colombari. La concorrente, considerata una delle protagoniste più seguite di questa edizione, ha deciso di condividere con i suoi follower l’evoluzione dell’infortunio attraverso alcune storie su Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

Donna senza dimora trovata senza vita davanti al Centro dei Liguri: allarme poco dopo le 19, sul posto 118 e carabinieri. La clochard viveva da tempo in strada, tra aiuti solidali e segnalazioni al 112 di chi non voleva vederla sul suo percorso. Torna tragicame Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera - La decima puntata di Ballando con le Stelle, suddivisa in due manche, ha visto Ilaria D'Amico cimentarsi nelle vesti di Ballerina per una notte. Si legge su tg24.sky.it

Lastre gate a Ballando, Milly Carlucci parla e scagiona Barbara d’Urso? I presunti colpevoli - Il “lastra gate” di Ballando con le Stelle trova una versione ufficiale: Milly Carlucci chiarisce cosa è accaduto davvero e chi c’era davvero dietro il caso Fialdini. Segnala rds.it

Ballando con le stelle, cosa è successo a Francesca Fialdini e le scuse di Fognini - Bufera a Ballando con le stelle: è scoppiato il caso 'lastra–gate', legato all'infortunio di Francesca Fialdini e al conseguente ritiro temporaneo dalla competizione. Segnala msn.com

Ballando con le stelle, è ancora allarme infortuni. Barbara d’Urso: «Io e Pasquale La Rocca ci siamo fatti male alla spalla» - A Ballando con le stelle si entra sempre più nel vivo della competizione, e gli infortuni – purtroppo – ormai sembrano far parte del gioco. Da leggo.it

Eliminati Ballando con le Stelle 25 ottobre: cosa è successo? Selvaggia Lucarelli, stilettate ai conduttori Rai e a Barbara D’Urso: “Rosicona” - Nella quinta puntata del talent show di ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci, quella andata in onda sabato 25 ottobre, è ... Si legge su quotidiano.net

Marcella Bella, sfogo fiume contro Ballando: se ne salva solo uno - Lo si può dire senza timore d’essere smentiti: Marcella Bella non sta vivendo un’esperienza positiva a Ballando con le stelle. Lo riporta dilei.it