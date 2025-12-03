Non ci voleva Allarme a Ballando con le stelle problemi per Martina Colombari | come sta

L’edizione di Ballando con le stelle continua a essere segnata da una lunga serie di infortuni che stanno complicando il percorso di molti protagonisti. Dopo il ritiro di Francesca Fialdini e l’incidente occorso a Barbara D’Urso, un’altra figura di spicco del cast ha raccontato di aver riportato problemi al ginocchio, collegati alla cosiddetta “zampa d’oca”, e un fastidio crescente al gluteo. Una situazione che ha inevitabilmente acceso nuove preoccupazioni tra i fan e tra gli stessi addetti ai lavori. Parliamo di Martina Colombari. La concorrente, considerata una delle protagoniste più seguite di questa edizione, ha deciso di condividere con i suoi follower l’evoluzione dell’infortunio attraverso alcune storie su Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

