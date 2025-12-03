Non c’è posto per le ambulanze Sosta selvaggia pure in ospedale

Una mattina qualunque, davanti al Pronto soccorso di Fano, l’immagine è sempre la stessa: un’ambulanza che arriva, lampeggianti ancora accesi, e l’autista che non trova spazio. È costretto a fermarsi in doppia fila, a pochi metri da auto private che occupano i parcheggi riservati ai mezzi d’emergenza. In sottofondo, il rumore del cantiere della nuova palazzina Emergenza-Urgenza, quella che avrebbe dovuto riorganizzare gli spazi e aumentare i posti auto, ma che per ora è solo un’opera incompiuta in ritardo di mesi. Dentro questo scenario prende voce la lettera arrivata al Carlino: poche righe, scritte con prudenza, da un autista soccorritore che racconta un disagio che ormai è diventato quotidianità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non c’è posto per le ambulanze. Sosta selvaggia pure in ospedale

