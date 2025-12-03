Prato, 3 dicembre 2025 – La città corre ancora una volta per il bene dei più piccoli. Torna puntuale, attesa e sempre profondamente sentita, la XXVI Camminata della Solidarietà “Noi per Voi”, appuntamento che unisce sport, comunità e impegno sociale in una mattinata dedicata al movimento e alla generosità. A promuovere l’iniziativa è, come da tradizione, il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Prato, affiancato dall’efficiente supporto logistico della Podistica Prato Nord e sotto l’egida del CSI. Un lavoro di squadra che da ventisei anni porta centinaia di persone a camminare e correre attraverso le vie cittadine, trasformando le strade di Prato in un lungo abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Noi per Voi, torna la camminata della solidarietà