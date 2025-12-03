Noi Moderati nasce il comitato per sì alla riforma della giustizia | c' è anche l' avvocato Gianni Dionigi

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giustizia, c’è anche l’avvocato Gianni Dionigi nel Comitato per il Sì alla riforma sulla separazione delle carriere.Il Comitato, costituito nel corso dell’assemblea nazionale di Noi Moderati di Maurizio Lupi, si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un “sì consapevole. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

noi moderati nasce il comitato per s236 alla riforma della giustizia c 232 anche l avvocato gianni dionigi

© Perugiatoday.it - Noi Moderati, nasce il comitato per "sì" alla riforma della giustizia: c'è anche l'avvocato Gianni Dionigi

Leggi anche questi approfondimenti

moderati nasce comitato s236Giustizia, assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma - L’adesione di Arezzo è stata immediata e convinta: il Commissario Provinciale di Noi Moderati, Marco Casucci, e il responsabile locale, Sonia Rosini, hanno confermato la piena intenzione di unirsi al ... Si legge su msn.com

moderati nasce comitato s236Noi moderati, nasce il Comitato per il Sì - Roma, 29 novembre 2025 – È nel pieno dell’ Assemblea nazionale di Noi Moderati, in corso da giovedì e destinata a concludersi domani, che prende forma il nuovo Comitato per il Sì, iniziativa politico– ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Moderati Nasce Comitato S236