Noi Moderati nasce il comitato per sì alla riforma della giustizia | c' è anche l' avvocato Gianni Dionigi

Giustizia, c’è anche l’avvocato Gianni Dionigi nel Comitato per il Sì alla riforma sulla separazione delle carriere.Il Comitato, costituito nel corso dell’assemblea nazionale di Noi Moderati di Maurizio Lupi, si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un “sì consapevole. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Noi Moderati, nasce il comitato per "sì" alla riforma della giustizia: c'è anche l'avvocato Gianni Dionigi

Leggi anche questi approfondimenti

#Roma Qui l’estratto delle mie considerazioni e del mio messaggio al termine dei 3 giorni dell’Assemblea Nazionale Noi Moderati __mi è stato anche chiesto di formare e guidare ufficialmente #NoiModerati #DONNE … che nasce oggi! Ringrazio Maurizio Lu - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia, assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma - L’adesione di Arezzo è stata immediata e convinta: il Commissario Provinciale di Noi Moderati, Marco Casucci, e il responsabile locale, Sonia Rosini, hanno confermato la piena intenzione di unirsi al ... Si legge su msn.com

Noi moderati, nasce il Comitato per il Sì - Roma, 29 novembre 2025 – È nel pieno dell’ Assemblea nazionale di Noi Moderati, in corso da giovedì e destinata a concludersi domani, che prende forma il nuovo Comitato per il Sì, iniziativa politico– ... Secondo quotidiano.net