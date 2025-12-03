No lo ha detto davvero Salvini fa i complimenti a Boschi proprio su quello | esplode la polemica

Un momento insolito ha animato l’Aula della Camera dei deputati, dove un botta e risposta inaspettato ha coinvolto Maria Elena Boschi e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Al centro della scena, però, non un provvedimento legislativo né uno scontro politico, bensì un dettaglio cromatico: il verde sgargiante del tailleur scelto dalla deputata di Italia Viva, un colore che richiama inevitabilmente la tradizione storica della Lega, dai pratoni di Pontida al vecchio simbolo con la rosa camuna a sei foglie. L’interrogazione sul rischio di speculazioni. La giornata parlamentare è entrata nel vivo durante il question time del 3 dicembre, quando Boschi ha preso la parola per porre a Salvini un’interrogazione delicata: « Sulle iniziative urgenti volte a scongiurare condotte speculative o pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti in occasione delle festività natalizie ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “No, lo ha detto davvero”. Salvini fa i complimenti a Boschi, proprio su quello: esplode la polemica

