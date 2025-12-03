No alla violenza sulle donne | a Ravenna arriva il bus-manifesto
Un coro unanime: no alla violenza sulle donne. Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando in piazza Einaudi un ‘bus manifesto’, trasformato per l’occasione in uno spazio aperto di ascolto e sensibilizzazione. Ad incontrare i cittadini sono intervenuti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
