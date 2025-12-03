Il presepe? Si farà. Colpo di scena, a Genova, dopo giorni di polemiche sulla sindaca Silvia Salis che aveva annunciato di voler sostituire la rappresentazione sacra con un generico villaggio di Babbo Natale. Pare sia stata fraintesa. Si farà, ma non a Palazzo Tursi, sede del Comune. «È da giorni che leggo, leggete, polemiche sul fatto che la mia giunta stia cercando di cancellare le tradizioni del Natale. Ovviamente è tutto falso. Fa parte di quel becero populismo che una certa parte politica deve mettere in atto per affermare sè stessa», scrive sui social la Salis, all’indomani delle polemiche sul Villaggio di Babbo Natale al posto del presepe a Palazzo Tursi, sede del comune. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

No al presepe? Colpo di scena dopo la bufera, Salis annuncia: "Si farà" (ma non nella sede del Comune…)