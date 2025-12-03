No ai testi neofascisti Ottanta autori contro la casa editrice ‘Passaggio nel bosco’

3 dic 2025

Roma, 2 dicembre 2025 – Il pamphlet di Leon Degrelle, fondatore della divisione vallona delle Waffen Ss, la biografia di Corneliu Zelea Codreanu e molta della pubblicistica di estrema destra, da Julius Evola a Dominique Venner. La presenza di un editore, Passaggio al bosco, che pubblica questi testi scuote la vigilia di Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria in calendario dal 4 all’8 dicembre a La Nuvola di Roma. Testi che dipingono la temperie dei fascismi europei come “un’esperienza eroica” denunciano preoccupati quasi novanta autori e autrici, ma anche case editrici, in una lettera all’Associazione italiana editori, che è responsabile dell’assegnazione degli stand. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

