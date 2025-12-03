Nina canta nei teatri | annunciato il tour 2026 di Angelina Mango

Si chiamerà “Nina canta nei teatri” ed è il ritorno ufficiale della giovane cantautrice. Il tour 2026 di Angelina Mango, sulla scia di tantissimi artisti, partirà il 2 marzo da Napoli e si farà nei teatri di tutta Italia. Si tratta di un progetto pensato come un incontro ravvicinato con il pubblico, che porterà (almeno questo è quanto dicono gli spoiler) arrangiamenti inediti e momenti intimi. I biglietti saranno disponibili dal 5 dicembre; inoltre, l’album sarà pubblicato anche in formato fisico. Il tour 2026 di Angelina Mango partirà da Napoli. Dopo la pubblicazione a sorpresa di caramè lo scorso 16 ottobre, la cantautrice annuncia “Nina canta nei teatri”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Nina canta nei teatri”: annunciato il tour 2026 di Angelina Mango

