Nikita Perotti su Andrea Delogu | È una persona fantastica bellissima magnifica e farò di tutto sempre per farle tornare il sorriso

Vanityfair.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestro di ballo della conduttrice, suo compagno a Ballando con le Stelle, le è stato vicino in un momento molto difficile, quello della perdita del fratello Evan: «Mi sentivo in dovere di starle accanto, anche perché io avevo bisogno di stare con lei». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nikita Perotti su Andrea Delogu: «È una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto, sempre, per farle tornare il sorriso»

