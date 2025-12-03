Nikita Perotti su Andrea Delogu | È una persona fantastica bellissima magnifica e farò di tutto sempre per farle tornare il sorriso

Il maestro di ballo della conduttrice, suo compagno a Ballando con le Stelle, le è stato vicino in un momento molto difficile, quello della perdita del fratello Evan: «Mi sentivo in dovere di starle accanto, anche perché io avevo bisogno di stare con lei». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nikita Perotti su Andrea Delogu: «È una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto, sempre, per farle tornare il sorriso»

