Nikita Perotti | Andrea Delogu? Con lei ho vinto dal primo giorno in cui l' ho incontrata

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia è molto affiatata sul palco di "Ballando con le stelle" e diventano sempre più insistenti i rumors su un loro legame anche nel privato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nikita perotti andrea delogu con lei ho vinto dal primo giorno in cui l ho incontrata

© Gazzetta.it - Nikita Perotti: "Andrea Delogu? Con lei ho vinto dal primo giorno in cui l'ho incontrata"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nikita perotti andrea delogu“Farò di tutto per farle tornare il sorriso”: Nikita Perotti si lascia andare su Andrea Delogu - Nikita Perotti si lascia andare in diretta parlando del legame con Andrea Delogu dopo il suo lutto. donnaglamour.it scrive

nikita perotti andrea deloguNikita Perotti sostiene Andrea Delogu in un momento difficile: un gesto di solidarietà - Nikita Perotti dimostra il suo profondo affetto per Andrea Delogu, impegnandosi a restituirle il sorriso dopo il difficile momento legato alla sua tragedia familiare. Da notizie.it

Nikita Perotti: "Andrea Delogu? Con lei ho vinto dal primo giorno in cui l'ho incontrata" - La coppia è molto affiatata sul palco di Ballando con le stelle e i rumors suggeriscono che possano esserci del tenero anche fuori dal programma di Rai ... Segnala msn.com

nikita perotti andrea deloguBallando, il gesto della madre di Andrea Delogu per Nikita Perotti: il retroscena che fa pensare - (Adnkronos) – Cresce la sintonia tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle e il pubblico continua a interrogarsi: tra i due c’è solo intesa nel ballo o qualcosa di più? Lo riporta msn.com

nikita perotti andrea deloguNikita Perotti sul rapporto con Delogu: “Fortunato ad averla, ho vinto il giorno in cui l’ho incontrata” - Il rapporto tra Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti a Ballando con le stelle non è solo professionale e a dirlo sono stati loro stessi in più occasioni. Si legge su fanpage.it

nikita perotti andrea deloguNikita Perotti, il rapporto speciale con Andrea Delogu: "Ho vinto il giorno in cui l'ho incontrata" - "È una persona fantastica, bellissima, magnifica", ha detto il chivassese, il suo maestro a Ballando con le stelle ... Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nikita Perotti Andrea Delogu