Nikita Perotti | Andrea Delogu? Con lei ho vinto dal primo giorno in cui l' ho incontrata

La coppia è molto affiatata sul palco di "Ballando con le stelle" e diventano sempre più insistenti i rumors su un loro legame anche nel privato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nikita Perotti: "Andrea Delogu? Con lei ho vinto dal primo giorno in cui l'ho incontrata"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nikita Perotti, le tenere parole dedicate a Andrea Delogu ? - facebook.com Vai su Facebook

Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti Vai su X

“Farò di tutto per farle tornare il sorriso”: Nikita Perotti si lascia andare su Andrea Delogu - Nikita Perotti si lascia andare in diretta parlando del legame con Andrea Delogu dopo il suo lutto. donnaglamour.it scrive

Nikita Perotti sostiene Andrea Delogu in un momento difficile: un gesto di solidarietà - Nikita Perotti dimostra il suo profondo affetto per Andrea Delogu, impegnandosi a restituirle il sorriso dopo il difficile momento legato alla sua tragedia familiare. Da notizie.it

Nikita Perotti: "Andrea Delogu? Con lei ho vinto dal primo giorno in cui l'ho incontrata" - La coppia è molto affiatata sul palco di Ballando con le stelle e i rumors suggeriscono che possano esserci del tenero anche fuori dal programma di Rai ... Segnala msn.com

Ballando, il gesto della madre di Andrea Delogu per Nikita Perotti: il retroscena che fa pensare - (Adnkronos) – Cresce la sintonia tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle e il pubblico continua a interrogarsi: tra i due c’è solo intesa nel ballo o qualcosa di più? Lo riporta msn.com

Nikita Perotti sul rapporto con Delogu: “Fortunato ad averla, ho vinto il giorno in cui l’ho incontrata” - Il rapporto tra Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti a Ballando con le stelle non è solo professionale e a dirlo sono stati loro stessi in più occasioni. Si legge su fanpage.it

Nikita Perotti, il rapporto speciale con Andrea Delogu: "Ho vinto il giorno in cui l'ho incontrata" - "È una persona fantastica, bellissima, magnifica", ha detto il chivassese, il suo maestro a Ballando con le stelle ... Lo riporta torinotoday.it