Nike ha annunciato un’importante riorganizzazione della propria leadership. Venkatesh Alagirisamy è infatti stato nominato Chief Operating Officer con effetto da lunedì 8 dicembre. Prenderà il posto di Craig Williams, ex presidente del Jordan Brand, che lascerà il suo incarico ma rimarrà in azienda come dipendente non esecutivo a tempo pieno fino al prossimo 6 aprile. Eliminata del tutto invece la posizione del Cto, con la conseguente uscita di Muge Dogan che ha guidato lo sviluppo delle capacità tecnologiche del marchio. Le novità rientrano nella nuova strategia Win Now voluta dal Ceo Elliott Hill con l’intento di semplificare le strutture interne, potenziare l’efficienza operativa e dare maggior centralità al marketplace. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nike riorganizza il proprio leadership team